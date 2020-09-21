Автомобиль всмятку: опубликованы первые кадры с места ДТП в центре Москвы

Опубликованы первые кадры с места ДТП в центре Москвы. На видео видно, что на месте аварии продолжают работать сотрудники ДПС и спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что автомобиль Infinity сбил пешеходов на тротуаре после столкновения с другой машиной. Минимум один человек был госпитализирован в результате происшествия.

Два авто столкнулись на пересечении улицы Остоженка и переулка Померанцева в центре города. Одну из машин после этого выбросило на тротуар, по которому шли пешеходы.