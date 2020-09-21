В России предложили ужесточить правила пользования каршерингом

В Госдуме РФ готовят нормы по регулированию правил пользования каршерингом.

На данный момент в рабочую группу при думском комитете по транспорту поступают предложения экспертов и операторов каршеринга по регулированию отрасли. На основании этих предложений будет создан законопроект.

В частности, за управление арендованной машиной без прав предлагается штрафовать водителя на 20–30 тысяч рублей, а за пьяное вождение - на 50 тысяч рублей и лишать права управления на три года.

Также одной из инициатив стало предложение решения проблемы использования чужих аккаунтов. Регистрацию в каршеринг-сервисах предлагается проводить через портал госуслуг.

В том случае, если это предложение зафиксируют в законопроекте, то пользователь каршеринга при запросе полицейского будет должен предъявить не только водительское удостоверение, но и аккаунт в электронном приложении каршеринговой компании.

Ранее сообщалось, что в России могут внедрить новые стандарты безопасности каршеринга.