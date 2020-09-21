В Москве автомобиль сбил пешеходов на тротуаре
По данным столичного главка МВД, как минимум одному человеку понадобилась медицинская помощь.
© Видео: Департамент транспорта города Москвы © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
В Москве автомобиль Infinity сбил пешеходов на тротуаре после столкновения с другой машиной. Минимум один человек госпитализирован.
Две иномарки столкнулись на пересечении улицы Остоженка и переулка Померанцева в центре города. Одну из машин после этого выбросило на тротуар, по которому шли пешеходы.
По данным столичного главка МВД, как минимум одному человеку понадобилась медицинская помощь.