Барк «Седов» зашел в самый северный город России

Экипаж самого большого учебного парусника в мире, барка «Седов», посетил самый северный город России - Певек. Главная цель захода - пополнить запасы топлива.

Команда корабля, участвующая в трансарктической экспедиции по Севморпути, из-за ограничений, связанных с коронавирусом, город осмотреть не смогла, но прямо в порту начинающих мореплавателей познакомили с особенностями культуры коренных народов и с представителем фауны.

После Певека парусник планирует заходы в порты Сабетта и Мурманск. На его борту проходят практику около 150 курсантов.