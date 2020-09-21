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В ВОЗ оценили эффективность российской вакцины от коронавируса

Анна Касаткина
16:40 21.09.2020
Директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге выразил уверенность в успешном завершении исследований препарата.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Xinhua, Globallookpress

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила безопасность и эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом объявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге по итогам переговоров с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

«ВОЗ очень ценит те усилия, которые предприняла Российская Федерация по разработке вакцины от COVID-19, а именно «Спутника V». Я еще раз хочу поблагодарить Россию за ее прекрасные действия по созданию безопасной и эффективной вакцины», - сказал Клюге.

Он также выразил уверенность в успешном завершении исследований препарата.

Первая в мире вакцина от COVID-19 разработана Минобороны РФ совместно с НИИ имени Гамалеи. Сейчас она проходит третью пострегистрационную фазу испытаний. Ранее стало известно, что на испытания в Москве записались 60 тысяч добровольцев.

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