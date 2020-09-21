Глава Росреестра на встрече с Путиным обозначил сроки начала «гаражной амнистии»

Законопроект о «гаражной амнистии» обсудил президент Владимир Путин с главой Росреестра Олегом Скуфинским. По словам главы государства, этот вопрос имеет большое социальное значение.

Скуфинский пояснил, что с советских времен не оформленными остались более трех с половиной миллионов земельных участков и гаражей - люди не могут их ни продать, ни передать по наследству. Он отметил, что такая ситуация тормозит развитие муниципальных образований.

«Мы предлагаем в упрощенном порядке при содействии местных органов власти дать возможность гражданам оформить права на землю и гаражи», - сказал на встрече Скуфинский.

Он добавил, что законопроект готов и внесен в правительство, проблему планируется решить до конца года. На вопрос Путина, есть ли какие-либо сложности, глава Росреестра ответил отрицательно.