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В МИД заявили, что Россия готова к любому развитию ситуации с ДСНВ

Виктория Ивашечкина
16:13 21.09.2020
По словам представителя дипведомства, в Вашингтоне придерживаются политики ультиматумов, что не устраивает Москву.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в России созданы системы и потенциал, необходимые для обеспечения безопасности при любом развитии ситуации с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

По его словам, Москва готова обсуждать контроль над вооружениями с любой администрацией США. При этом Рябков подчеркнул, что в нынешних условиях шансы на продление договора минимальны. Так, в Вашингтоне придерживаются политики ультиматумов, что совершенно не устраивает Москву.

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил, что, если Штаты и Россия не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, договор продлен не будет.

Напомним, документ был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Согласно договору, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения.

При этом постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ найдет эффективные способы защиты в случае, если не удастся договориться со Штатами о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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