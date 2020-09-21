В МИД заявили, что Россия готова к любому развитию ситуации с ДСНВ

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в России созданы системы и потенциал, необходимые для обеспечения безопасности при любом развитии ситуации с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

По его словам, Москва готова обсуждать контроль над вооружениями с любой администрацией США. При этом Рябков подчеркнул, что в нынешних условиях шансы на продление договора минимальны. Так, в Вашингтоне придерживаются политики ультиматумов, что совершенно не устраивает Москву.

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил, что, если Штаты и Россия не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, договор продлен не будет.

Напомним, документ был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Согласно договору, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения.

При этом постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ найдет эффективные способы защиты в случае, если не удастся договориться со Штатами о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.