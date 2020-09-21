«Изменить отношение к труду»: психолог прокомментировал идею о введении четырехдневной рабочей недели в России

Социальный психолог Александр Шахов прокомментировал «Звезде» идею о введении четырехдневной рабочей недели в России.

Напомним, ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что главной опасностью введения данной инициативы в стране является то, что люди начнут употреблять больше алкоголя.

По словам психолога, прежде чем принимать настолько важное решение, россиянам необходимо полностью поменять отношение к труду. По мнению Шахова, в культурном коде страны заложено несколько негативное отношение к рабочей деятельности.

«С точки зрения психологии и социологии важно проанализировать отношения личности и общества к труду. Такими отношениями в культуре русского народа являются пословицы, поговорки и сказки. Если мы проанализируем их, то обнаружим персонажей, которые бездельничают и лодырничают, а потом в результате волшебного способа получают желаемое», - отметил специалист.

Психолог привел в пример знаменитых Емелю и Илью Муромца.

«Культурный код, некий девиз сопровождают нас с самого детства, диктуют нам определенное отношение к труду. К примеру то, что работать много не надо», - уверен психолог.

Шахов привел в пример культурные коды японцев и немцев. У этих наций существует множество пословиц, прославляющих труд и рабочего.

«Много ли сейчас можно вспомнить пословиц в русском языке, которые прославляют рабочий труд? Большая часть из них говорит о тяжести труда, а не о том, что работа - это удовольствие или творчество. Это и определяет отношение к труду, желание и мотивацию работать», - подчеркнул психолог.

По его мнению, прежде чем переходить на четырехдневную рабочую неделю, нужно изменить отношение к труду. Также Шахов отметил, что важно менять представление об отдыхе.

«То, как мы отдыхаем, сказывается на том, как мы далее будем работать.

Нельзя забывать о понятии активного отдыха. Нужно переключать разные сферы психики, как говорил ученый Сеченов. Просто пассивный отдых не даст человеку эффективно отдохнуть, и он не сможет на рабочей неделе показать свой максимум в плане трудовой деятельности», - уверен эксперт.

Он привел в пример Германию, где на выходных люди выезжают на природу, занимаются спортом, идут в походы. Психолог посоветовал брать пример с немцев и регулярно организовывать себе активный отдых.

Напомним, в 2019 году Дмитрий Медведев анонсировал возможные изменения в трудовом законодательстве и вероятный переход на четырехдневную рабочую неделю. Он заявил, что переход возможен при сохранении заработной платы и должен сопровождаться ростом производительности труда.