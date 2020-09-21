В Счетной палате назвали способ избежать повышения налогов в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что государство могло бы получать от приватизации по 200-300 миллиардов рублей в течение ближайших нескольких лет. По его словам, за счет этого появится возможность не повышать налоги в стране.

«У нас настолько еще огосударствлена экономика, что у нас ресурсы по 200-300 миллиардов рублей в год получать от приватизации легко можно в течение ближайших пяти-шести лет», - подчеркнул Кудрин, выступая на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По его данным, программа приватизации в прошлом году исполнена на уровне 11,5 миллиарда рублей, или на 88,1% от плана. По словам Кудрина, это на 1,3 миллиарда рублей меньше, чем за 2018 год.

Ранее Кабмин утвердил план приватизации на 2020-2022 годы. Уточнялось, что в федеральный бюджет будет поступать по 3,6 миллиарда рублей, которые получены от приватизации крупнейших организаций.