Эксперты оценили налоговые инициативы кабмина по поддержке экономики

Для покрытия возросших расходов российского бюджета в связи с помощью гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса правительство анонсировало проект налоговых законов. Шаги кабмина по наполнению бюджета оценили директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович и вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Кроме прочего, кабмин предложил изменить «параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов», пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе и повысить оплату за пользование природными ресурсами. Также в Госдуму внесен законопроект о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% для тех, чей доход превышает пять миллионов рублей в год.

Остапкович выразил согласие с позицией правительства. Он считает, что налоговую нагрузку стоит повышать там, где это возможно.

«Значительная часть тех налогов, которые будут поступать и от минеральных удобрений, и от металлургии, и от нефтяников, пойдет обратно людям. То есть полученные средства будут направлены на бонусные и социальные программы», - сказал Остапкович.

Он отметил, что деньги будут направлены на поддержку образования, медицины, социальной сферы, строительства. Таким образом, как подчеркнул специалист, правительство стимулирует экономику при помощи высокорентабельных предприятий.

Сигал, в свою очередь, одобрил инициативу о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% для граждан, чей доход превышает пять миллионов рублей в год. Он назвал ее «шагом к введению прогрессивной шкалы налогообложения» в стране, что позволит со временем снизить налоги для малообеспеченных россиян, передает RT.