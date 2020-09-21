СМИ: подозреваемый в отправке рицина в Белый дом задержан при въезде в США из Канады

Подозреваемый в отправке рицина в Белый дом задержан во время попытки пересечь границу США с территории Канады. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на источник в американских силовых структурах. Какой-либо информации о задержанном к настоящему моменту нет.

Несколькими днями ранее ФБР распространило сообщение о перехвате адресованной президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу посылки с рицином. При этом отмечалось, что для подтверждения присутствия ядовитого вещества было проведено два теста.

Расследованием инцидента занялись сотрудники ФБР и секретной службы США.