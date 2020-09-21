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Эксперт оценил проект о сносе любого жилого многоквартирного дома

Кирилл Васин
14:05 21.09.2020
Согласно информации СМИ, согласившимся на снос обещают жилье в том же населенном пункте, а если он имеет деление на районы - в том же районе. Также взамен можно выбрать денежную компенсацию.
Эксперт оценил проект о сносе любого жилого многоквартирного дома
© Фото: CyberComputers, Pixabay

Эксперт по «черным риелторам» Михаил Дробинин в эксклюзивном разговоре со «Звездой» прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в Госдуму внесен проект, разрешающий снос любого жилого многоквартирного дома, а не только аварийного. Согласно проекту, для сноса здания будет необходимо согласие двух третей собственников жилья.

По словам Дробинина, может возникнуть проблема при подсчете двух третей согласных на снос. Зачастую, на собрания жителей домов приходит очень малый процент жильцов. Эксперт привел пример: в его многоквартирном доме в Москве либо сдают жилье, либо просто не живут в своих квартирах около 30 процентов собственников. Дробинин также поднял проблему предоставления жилья взамен снесенного, даже если его будут давать в том же районе.

«Возьмем, к примеру, Люберецкий городской округ. То жилье, что находится возле МКАД, там, где есть метро – это одни Люберцы, а жилье, расположенное в Люберецком районе рядом с Октябрьским – это другая цена и транспортная доступность», - сказал эксперт.

По его словам, если новое жилье будет даваться в непосредственной близости от сносимого, к примеру, в 500 метрах, то законопроект станет полезным.

«Идея неплохая, но бюрократические моменты, порой, очень сильно мешают», - сказал Дробинин.

О внесении данного законопроекта в Госдуму ранее сообщил «Коммерсантъ». Согласно информации издания, согласившимся на снос обещают жилье в том же населенном пункте, а если он имеет деление на районы - в том же районе. Также взамен можно выбрать денежную компенсацию. При этом, такое понятие, как «реновация», в проекте не упоминается.

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