В Эквадоре бушует вулкан Сангай: кадры с места

Шесть провинций Эквадора покрыло пеплом из вулкана Сангай. За сутки он совершил более сотни сильных выхлопов, а столб дыма поднимался на десятикилометровую высоту.

На кадрах видно, что пепел вулкана покрыл множество жилых домов, растения и посевы. Сообщается, что в отдельных районах слой пепла может сильно навредить сельскому хозяйству.

Как сообщила пресс-служба Института геофизики Эквадора, пепел выпал в таких провинциях, как Боливар, Гуайяс, Лос-Риос и Чимборасо. Такой значительной активности вулкана не наблюдалось с мая 2019 года.