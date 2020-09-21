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Дистанционная доставка: на самом северном нефтяном месторождении прошли испытания перевозки грузов беспилотником

Константин Коковешников
13:54 21.09.2020
Отправлять тяжелые и негабаритные грузы в условиях Арктики теперь возможно дистанционно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Ямало-Ненецком автономном округе впервые провели испытания беспилотного транспорта для доставки тяжелых и негабаритных грузов в условиях Арктики. Челнок работал на самом северном сухопутном нефтяном месторождении.

Восточно-Мессояхское нефтяное месторождение - самое северное на материковой части России. Оно отрезано от большой земли непроходимой Гыданской тундрой. Теперь отправлять сюда груз можно дистанционно.
 

«В летнее время доставить на Мессояху стройматериалы и оборудование можно только по воздуху. Важно сделать это безопасно и быстро, чтобы не допустить сбоев в производственной цепочке. Для решения этой задачи мы используем все возможности, в том числе и цифровые. В данном случае беспилотник нам явно не помешает», - пояснил начальник Восточно-Мессояхского нефтепромысла «Мессояханефтегаз» Юрий Чичагин.
 

Весь полет занимает меньше двух часов. Расстояние между пунктами - 130 километров. А максимальная скорость, которую развивает беспилотник «Тайбер», 190 километров в час. Полет проходит на высоте 500 метров. Внизу им управляет оператор.
 

«Для “Тайбера” в первую очередь это большая победа. Ведь испытания в Арктике - это всегда очень суровые испытания. И если мы справились с этим, то для нас практически любые континенты открыты. Ну а для себя лично это еще один повод для гордости за дело, которым я занимаюсь», - рассказал руководитель проекта компании «Тайбер» Алексей Лубко.
 

Ежегодно на арктические месторождения «Газпром нефти» завозят сотни тысяч тонн инженерного и бурового оборудования. А потому компания непрерывно совершенствует логистику.
 

«Беспилотные летательные аппараты с грузоподъемностью 100 -150 кг позволят нам обрести новый способ срочной доставки небольших, но в то же время очень важных грузов для бесперебойной работы месторождения. Особенно в межсезонный период, когда добраться сюда можно только вообще на вертолете», - пояснил руководитель направления новых технологий в логистике «Газпром нефти» Олег Егоров.

Зимой «Тайбер» испробуют в условиях экстремально низких температур. Но в том, что за такими технологиями будущее, в компании уверены уже сейчас.

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