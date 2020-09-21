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Более 2,5 миллиарда рублей получат дополнительно 36 регионов на выплаты многодетным

Тамара Астапенкова
13:35 21.09.2020
По словам Михаила Мишустина, с учетом этих средств всего на софинансирование таких расходов будет направлено более 50 миллиардов рублей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Более 2,5 миллиарда рублей получат дополнительно в качестве субсидий на ежемесячные выплаты многодетным семьям 36 российских регионов. Об этом сообщил Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

«С учетом этих средств всего на софинансирование таких расходов из федерального бюджета в текущем году будет направлено более 50 миллиардов рублей», - подчеркнул глава правительства.

Соответствующее распоряжение о перераспределении субсидий из федерального бюджета Михаилом Мишустиным было подписано.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило проект внесения изменений в распределение объемов субсидий на ежемесячные выплаты, назначаемые многодетным семьям. Это позволит регионам осуществлять ежемесячные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ими трех лет.

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