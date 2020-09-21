Легкомоторный самолет потерпел крушение в Ханты-Мансийском округе

В Ханты-Мансийском автономном округе возле озера Высынглор, расположенного под Сургутом, рухнул легкомоторный самолет. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

По предварительной информации, в момент крушения на борту воздушного судна находились два человека. Оба живы. В МЧС уточнили, что людям медицинская помощь не требуется. Они сами позвонили и сообщили об этом.

На место происшествия выдвинулись группы экстренного реагирования. Будут выясняться причины и обстоятельства крушения.