Легкомоторный самолет потерпел крушение в Ханты-Мансийском округе
По предварительной информации, на борту воздушного судна находились два человека.
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В Ханты-Мансийском автономном округе возле озера Высынглор, расположенного под Сургутом, рухнул легкомоторный самолет. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
По предварительной информации, в момент крушения на борту воздушного судна находились два человека. Оба живы. В МЧС уточнили, что людям медицинская помощь не требуется. Они сами позвонили и сообщили об этом.
На место происшествия выдвинулись группы экстренного реагирования. Будут выясняться причины и обстоятельства крушения.