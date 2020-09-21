Адвокат озвучил итоги независимой экспертизы по делу о смерти Марцинкевича

Адвокат семьи националиста Максима Марцинкевича, более известного по прозвищу Тесак, Алексей Михальчик заявил, что экспертиза, проведенная независимым специалистом по фотографиям погибшего, установила, что такие раны он вряд ли мог нанести себе самостоятельно.

«Исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то еще», - передает ТАСС слова Михальчика.

Он отметил, что семья была вынуждена обратиться к независимому эксперту из-за того, что отцу Марцинкевича пока не предоставили тело погибшего или результаты следственной экспертизы.

В среду, 16 сентября, в камере СИЗО №3 ГУФСИН России по Челябинской области было обнаружено тело националиста Марцинкевича. Адвокаты погибшего попросили председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту его гибели.