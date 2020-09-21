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Экс-премьер-министр Украины рассказал об антироссийских учебниках Сороса

Владимир Расходчиков
20:31 21.09.2020
В эфире программы «Скрытые угрозы» экс-премьер-министр Украины Николай Азаров объяснил, с какой целью создаются финансируемые фондом Сороса учебники по истории с антироссийским содержанием и как теперь события ВОВ преподносятся для украинских учеников.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Elena Sikorskaya, Global Look Press

С распространением изданных на Украине учебников истории, созданных спонсированными фондом Сороса институтами и учеными, у учеников складывается антироссийское представление о ходе Великой Отечественной войны. С какой целью издаются такие книги в программе «Скрытые угрозы» рассказал бывший с 2010 по 2014 г. премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Целью Сороса было создание учебников для Украины, где говорится, что коммунизм - это абсолютное зло, что Красная армия и гитлеровский вермахт - это одно и то же. Что никакой победы не было, что было порабощение, то есть воспитывается в украинцах, у детей особенно, ненависть к России», - заявил политик.

Изменения в учебниках истории на Украине нашли свое отражение и в выпускных экзаменах, так в украинском варианте ЕГЭ упоминание о Великой Отечественной войне отсутствует, теперь она называется «советско-немецкой». При этом в экзамене образование Украинской повстанческой армии (УПА - запрещенная на территории РФ организация) преподносится как освободительное движение.

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