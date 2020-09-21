Пресс-служба Московской канатной дороги объяснила видео с эвакуацией пассажиров

Появившееся видео с эвакуацией пассажиров на канатной дороге в Москве является плановыми учениями МЧС. Об этом сообщила пресс-служба Московской канатной дороги.

«Не волнуйтесь, это не авария, это плановые учения МЧС и пожарных структур города», - говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео, на котором спасатели эвакуируют людей из кабинок Московской канатной дороги «Лужники» - Воробьевы горы. В пресс-службе уточнили, что канатная дорога для пассажиров открывается по понедельникам с 16.00, а учения проходят в рамках отработки мер безопасности в случае нештатных ситуаций.

Напомним, что Московская канатная дорога была построена в 2018 году. Она соединила Воробьевы горы и спорткомплекс «Лужники». Только за один год работы пассажирами столичной канатки стали более 1,8 миллиона человек.