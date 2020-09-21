СМИ: в Госдуму внесен проект, разрешающий снос любого многоквартирного жилого дома

Региональные власти могут получить право реконструкции и сноса любого многоквартирного жилого дома, а не только аварийного. Соответствующий проект внесен в Госдуму.

Отмечается, что для сноса и переселения жителей дома будет необходимо согласие двух третей собственников и арендаторов жилья. Порядок учета голосов, согласно проекту, определят местные власти.

Согласившимся на снос обещают жилье в том же населенном пункте, а если он имеет деление на районы - в том же районе. Также взамен можно выбрать денежную компенсацию. При этом такое понятие, как «реновация», в проекте не упоминается, сообщает «Коммерсантъ».

По замыслу авторов проекта, он должен помочь улучшению жилищных условий людей и обновить городскую застройку. Его лейтмотив - «комплексное развитие территорий».