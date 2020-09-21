Россия прекращает все вывозные рейсы из-за границы

Россия в понедельник, 21 сентября, прекращает вывозные рейсы из-за границы, которые были организованы на фоне временной остановки регулярного международного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее решение было принято в оперативном штабе.

Прекращение вывозных рейсов связано с возобновлением авиационного сообщения между странами и возможностью для россиян вернуться домой регулярными рейсами. Помимо этого, в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе воздушные суда, возвращающиеся в РФ после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных авиарейсов.

Также с сегодняшнего дня Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. А с 27 сентября в список стран, открытых для наших граждан, добавится Южная Корея.