Небензя заявил, что у России есть данные о присутствии западных военных и ЧВК в Ливии

У России есть данные о присутствии в Ливии военных западных стран и ЧВК, снабжающих группировки в государстве. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя.

«Они занимаются разведкой, снабжением различных ливийских группировок оружием и их тренировкой, охраняют объекты, принадлежащие западным странам и компаниям, занимаются вербовкой и отправкой в Ливию наемников», - отметил Небензя в интервью РИА Новости.

Он также заявил, что в случае, если не будет достигнута договоренность с США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), РФ найдет эффективные способы защиты.