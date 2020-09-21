Небензя заявил, что у России есть данные о присутствии западных военных и ЧВК в Ливии
По словам постпреда, военные и сотрудники ЧВК снабжают ливийские группировки оружием, тренируют бойцов и направляют в страну наемников.
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У России есть данные о присутствии в Ливии военных западных стран и ЧВК, снабжающих группировки в государстве. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя.
«Они занимаются разведкой, снабжением различных ливийских группировок оружием и их тренировкой, охраняют объекты, принадлежащие западным странам и компаниям, занимаются вербовкой и отправкой в Ливию наемников», - отметил Небензя в интервью РИА Новости.
Он также заявил, что в случае, если не будет достигнута договоренность с США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), РФ найдет эффективные способы защиты.