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Ударил бортпроводника: в Казани завели уголовное дело на авиадебошира

Тамара Астапенкова
11:53 21.09.2020
Согласно медицинскому заключению, пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.
© Видео: Казанское ЛУ МВД России © Фото: Казанское ЛУ МВД России

Следственным отделом Казанского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении авиапассажира, нарушавшего общественный порядок на борту самолета. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ», - сообщила Ирина Волк.

От представителя авиакомпании в дежурную часть полиции аэропорта Казани поступило сообщение, что на борту самолета мужчина ударил бортпроводника, грубо нарушает общественный порядок и нецензурно выражается. Самолет следовал рейсом Анталья - Казань.

Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия, задержали мужчину и доставили в отдел полиции.

«В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила Волк.

Уточняется, что, согласно медицинскому заключению, пассажир, нарушавший общественный порядок на борту самолета, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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