В стране и мире Ударил бортпроводника: в Казани завели уголовное дело на авиадебошира Тамара Астапенкова Согласно медицинскому заключению, пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. © Видео: Казанское ЛУ МВД России © Фото: Казанское ЛУ МВД России Следственным отделом Казанского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении авиапассажира, нарушавшего общественный порядок на борту самолета. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ», - сообщила Ирина Волк. От представителя авиакомпании в дежурную часть полиции аэропорта Казани поступило сообщение, что на борту самолета мужчина ударил бортпроводника, грубо нарушает общественный порядок и нецензурно выражается. Самолет следовал рейсом Анталья - Казань. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия, задержали мужчину и доставили в отдел полиции. «В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила Волк. Уточняется, что, согласно медицинскому заключению, пассажир, нарушавший общественный порядок на борту самолета, находился в состоянии алкогольного опьянения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует