Ударил бортпроводника: в Казани завели уголовное дело на авиадебошира
Следственным отделом Казанского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении авиапассажира, нарушавшего общественный порядок на борту самолета. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ», - сообщила Ирина Волк.
От представителя авиакомпании в дежурную часть полиции аэропорта Казани поступило сообщение, что на борту самолета мужчина ударил бортпроводника, грубо нарушает общественный порядок и нецензурно выражается. Самолет следовал рейсом Анталья - Казань.
Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия, задержали мужчину и доставили в отдел полиции.
«В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила Волк.
Уточняется, что, согласно медицинскому заключению, пассажир, нарушавший общественный порядок на борту самолета, находился в состоянии алкогольного опьянения.