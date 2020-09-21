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Небензя: Россия сможет себя защитить, если СНВ-3 не будет продлен

Кирилл Васин
11:30 21.09.2020
Власти США намерены продлить договор на своих условиях.
Небензя: Россия сможет себя защитить, если СНВ-3 не будет продлен
© Фото: MFA Russia, via, Globallookpress

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что наша страна найдет эффективные способы защиты в случае, если не удастся договориться со Штатами о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Власти США намерены продлить договор на своих условиях. При этом Вашингтон хочет, чтобы Россия согласилась на них до президентских выборов в Штатах. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил спецпредставитель Белого дома Маршалл Биллингсли. На слова спецпредставителя отреагировал глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Он считает, что тон США указывает на не слишком большое желание договориться.

В феврале 2021 года истекает срок действия СНВ-3. Документ был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Соглашение можно продлить по согласию сторон, но не более чем на пять лет.

Согласно договору СНВ-3, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.

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