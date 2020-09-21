В Египте найдены 27 саркофагов возрастом 2 500 лет

В Египте в древнем некрополе Саккара обнаружены в общей сложности 27 саркофагов, возраст которых оценивается в 2 500 лет. Об этом объявило Министерство туризма и древностей страны.

Некрополь расположен в 16 километрах от пирамид Гизы и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вначале были найдены 13 саркофагов, затем еще 14. По информации археологов, саркофаги не открывались с момента захоронения. На них сохранились красочные рисунки, выполненные охрой и синей краской, а также иероглифические надписи.

Сообщается, что раскопки будут продолжены. Ученые надеются найти в ближайшее время новые артефакты.