Онищенко назвал главную опасность четырехдневной рабочей недели

Первый зампред Комитета Государственной думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал предложение о введении четырехдневной рабочей недели.

По его словам, главной опасностью введения данной инициативы является то, что люди начнут употреблять больше алкоголя. Онищенко отметил, что это произойдет из-за недостаточного развития индустрии развлечений во многих регионах страны. Он заявил, что люди будут либо выпивать, либо «лежать на диване».

«Мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», - приводит слова Онищенко «Комсомольская правда».

Ранее первый замглавы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев заявил, что инициатива о введении в России четырехдневной рабочей недели требует сложных расчетов. Он полагает, что такая реформа может вызвать снижение экономического роста, что, в свою очередь, напрямую скажется на благосостоянии жителей страны.

Летом 2019 года Дмитрий Медведев анонсировал возможные изменения в трудовом законодательстве и вероятный переход на четырехдневную рабочую неделю. Он заявил, что переход возможен при сохранении заработной платы и должен сопровождаться ростом производительности труда.