Назван продукт, снижающий риск рака и болезней сердца

Специалисты назвали продукт, снижающий риск возникновения болезней сердца и рака: это коричневый рис.

Отмечается, что у него есть ряд преимуществ перед обычным белым рисом, который теряет много полезных свойств из-за обработки. В коричневом рисе сохраняется клетчатка, полезные минералы и белок.

Полезные свойства коричневого риса, по словам специалистов, поистине безграничны: он помогает при пищеварении, предотвращая запор и диарею; полезен при болезнях сердца и диабете; помогает держать в хорошей форме кишечник, выступая в качестве профилактики лишнего веса; за счет мелатонина способствует здоровому сну; защищает от сердечно-сосудистых заболеваний; укрепляет кости и даже снижает риск возникновения некоторых видов рака, передает Food.News.

Как и любые пищевые продукты, коричневый рис не стоит употреблять чрезмерно, но его можно использовать как гарнир, к примеру, для мяса, добавлять в супы, салаты или делать из него плов.