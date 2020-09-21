Путин поручил правительству проверить финансовое состояние вузов РФ

Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 ноября провести анализ финансового состояния федеральных вузов. По итогам проверки представить предложения по оказанию поддержки некоторым учебным заведениям. Перечень поручений президента РФ опубликован на сайте Кремля.

«По его итогам представить предложения об оказании за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета дополнительной финансовой поддержки указанным организациям, имеющим в ней потребность», - говорится в сообщении.

Из-за пандемии коронавируса во многих вузах сложилась непростая финансовая ситуация, в связи с чем глава государства потребовал проанализировать ситуацию, чтобы компенсировать учебным заведениям хотя бы часть средств, которые они планировали получить за счет увеличения стоимости обучения. Путин неоднократно заявлял о недопустимости увеличения стоимости обучения в вузах из-за распространения коронавируса.

Напомним, что в 2020 году более 11,4 тысячи бюджетных мест было распределено в вузах по всей стране. Соответствующее постановление подписано Михаилом Мишустиным. По словам премьер-министра, при распределении приоритет отдавался региональным вузам, которые находятся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.