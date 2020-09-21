СК опубликовал видео допроса предполагаемого киллера, которого мог нанять Быков

Следователи проверяют причастность задержанного в мае 2020 года бизнесмена Анатолия Быкова к подстрекательству к убийству в Красноярском крае. СК РФ опубликовал видео допроса предполагаемого исполнителя преступления.

На кадрах мужчина, чье лицо скрыто, предположительно являвшийся исполнителем покушения, сообщает, что преступление «происходило в середине октября» в поселке Удачном, ему предложили совершить убийство за вознаграждение. Быков также присутствует на допросе.

По предварительной версии следствия, в 2004 году Быков побудил знакомого совершить покушение на являвшегося на тот момент вице-президентом федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Киллер расстрелял из автомата автомобиль Грабовского, но тот сумел спастись. Следствие проводит сбор и закрепление доказательств по делу.