Четыре гостя: в поселки под Магаданом вышли медведи из-за пожаров

В окрестностях Магадана сложилась непростая ситуация из-за природных пожаров. В результате медведи, спасаясь от огня, выходят к людям в поселки. Местные жители выкладывают в соцсетях видео, на которых запечатлены животные, спокойно гуляющие по улицам населенных пунктов.

Магаданские власти ввели режим ЧС из-за бушующих в окрестностях города природных пожаров. Введен запрет на разжигание костров в лесах, на пал травы в сельскохозяйственных нуждах или иные работы, связанные с огнем в лесной полосе.

По информации ГУ МЧС по Магаданской области, тушение пожаров возле поселков Сокол и Уптар продолжается. Населенные пункты, в которых были замечены медведи, находятся в 50 километрах от Магадана. В поселках был развернут оперативный штаб для координации работы спасателей. Отмечается, что угрозы жизни и здоровью жителям поселков нет.