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Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей

Роман Захаров
00:50 21.09.2020
Пока ни один из российских авиаперевозчиков официально не заявлял о начале полетов в эти страны.
Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей
© Фото: Виталий Колмыков, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Россия с понедельника, 21 сентября, частично возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, остановленное из-за пандемии COVID-19. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте кабмина, полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю в Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия) и Минск (Белоруссия).

Кроме того, с 27 сентября будут возобновлены рейсы в Сеул (Южная Корея).

Пока ни один из российских авиаперевозчиков официально не заявлял о начале полетов в эти города, однако «Аэрофлот» уже открыл продажу билетов на рейсы из Москвы в Бишкек с 23 сентября, Минск - с 26 сентября, Нур-Султан - с 27 сентября и в Сеул - с 1 октября.

Помимо этого, 21 сентября, в связи с возобновлением международного авиационного сообщения, будет приостановлено действие программы вывозных рейсов.

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