Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей

Россия с понедельника, 21 сентября, частично возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, остановленное из-за пандемии COVID-19. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте кабмина, полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю в Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия) и Минск (Белоруссия).

Кроме того, с 27 сентября будут возобновлены рейсы в Сеул (Южная Корея).

Пока ни один из российских авиаперевозчиков официально не заявлял о начале полетов в эти города, однако «Аэрофлот» уже открыл продажу билетов на рейсы из Москвы в Бишкек с 23 сентября, Минск - с 26 сентября, Нур-Султан - с 27 сентября и в Сеул - с 1 октября.

Помимо этого, 21 сентября, в связи с возобновлением международного авиационного сообщения, будет приостановлено действие программы вывозных рейсов.