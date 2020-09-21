Мировое признание: какие страны проявили интерес к российской вакцине «Спутник V»

В Пскове военные строители с опережением графика сдали в эксплуатацию новый госпиталь на 200 коек, предназначенный для пациентов с COVID-19. Медицинский объект оснащен самой современной техникой для лечения больных.

«Компьютерный томограф - 32 среза, УЗИ, рентген, аппараты ИВЛ, много чего другого. Когда пандемия пройдет, его можно будет использовать как обычный объект медицинского назначения», - рассказал представитель военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ Анатолий Алексеев .

Еще один подобный медцентр на 100 коек построили в Псковской области в городе Великие Луки. В деле борьбы с коронавирусом появление этих больниц – большое событие, не только в масштабах региона, но и всей страны.

«Они возведены силами Министерства обороны в кратчайшие сроки, всего за два с половиной месяца, и, что принципиально важно, сделаны очень качественно. И хочу отметить, что в последнее время это фирменный стиль специалистов Минобороны», - сказал в телеконференции во время церемонии запуска объектов президент РФ Владимир Путин.

Построенные в Псковской области госпитали стали 22-м и 23-м медучреждениями, возведенными военными строителями с начала пандемии. К настоящему моменту быстро и качественнл завершены работы уже в 15 регионах РФ. А военные вузы снабжают новые больницы кадрами.

«Центры полностью готовы к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Общая площадь вводимых зданий и сооружений превышает 17 тысяч квадратных метров. Медперсонал проходит подготовку в Военно-медицинской академии имени Кирова», - объяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Противостоять распространению коронавируса удается благодаря усилиям работников всех ведомств, которые строят, лечат и проводят профилактику заболевания. Все эти усилия президент России назвал эффективными.

«Россия находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения, и при этом на 100-м месте по показателям смертности от этой опасной инфекции. Добавлю, что наша страна лидирует в мире по такой позиции, как количество проведенных тестов на 100 тысяч граждан. Такая комплексная работа позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, обеспечивать стабильную эпидемиологическую обстановку», - сказал Путин.

С новыми вызовами в период пандемии столкнулось не только здравоохранение, но и экономика страны. Однако система оказалась устойчивей, чем ожидали скептики. Удар по экономике правительству удалось компенсировать мерами поддержки населения и бизнеса. На этой неделе принят проект бюджета на три года. Работа над ним, по словам премьера Михаила Мишустина, велась в условиях серьезных финансовых вызовов.

«К действующим против нашей страны санкциям и низким нефтяным ценам добавились эпидемиологические риски. В итоге нам удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, когда надо было балансировать, решая одновременно важнейшие задачи безусловного выполнения всех социальных обязательств государства и выведения экономики на темпы роста и развития страны», - рассказал Мишустин.

Сейчас усилия властей направлены и на то, чтобы в обиход граждан не возвращалось слово самоизоляция. Прошлое, которое не должно повториться. И, как уверяют в Кремле, оснований для усиления карантинных мер нет. Такая возможность даже не обсуждается. Однако, вирус, который уже научились лечить, и против которого уже разработана вакцина, продолжает удивлять ученых со всего мира все новыми сведениями о себе.

«У нас есть наблюдения, и такие наблюдения есть за рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», - объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Резко вырос объем тестирования на заболевание. Например, в Москве сейчас ежедневно делают 66 тысяч ПЦР анализов на коронавирус. Раньше число достигало 40 тысяч. Ситуация в мегаполисе остается стабильной, даже не смотря на то, что только закончился сезон отпусков и два миллиона жителей города пошли в сады, школы и университеты.

Представительница ВОЗ в Москве Мелита Вуйнович, в свою очередь, высоко оценила готовность РФ с самого начала эпидемии реагировать на вызовы, связанные с этим заболеванием.

«На этот момент мы можем увидеть, что в европейском регионе идет подъем инфекции во многих странах. В России мы этого не видим. Что касается реагирования на COVID-19, это было абсолютно беспрецедентное реагирование всей системы. Россия одна из лидеров по числу тестов, которые проводились», - заявила Вуйнович.

Лидирует наша страна и в производстве вакцины. На этой неделе началась поставка в регионы препарата «Спутник V», разработанного Минобороны и учеными московского центра Гамалеи. Первые партии уже получили в Астраханской, Курской, Ярославской и Ленинградской областях.

Огромный интерес к препарату наблюдается и за рубежом. Авторитетнейший британский медицинский журнал Lancet, который две недели назад в статье заявил о безопасности «Спутника V» и о том, что он вызывает иммунитет в полтора раза сильнее, чем у переболевших коронавирусом, разместил на своих страницах ответ российских ученых на вопросы западных коллег. Разработчики вакцины заявляют, все данные получены экспериментальным путем и прошли двойную перепроверку.

Продолжает расти и спрос на российскую вакцину со стороны других стран. Белоруссия уже получила пакет документов для проведения клинических испытаний. До конца года начнутся поставки в Индию. Одна из местных фармацевтических компаний готова купить 100 миллионов доз.

«Африканские страны, наряду с азиатскими и латиноамериканскими, высказывают интерес к тому, чтобы наладить на своей территории производство нашей вакцины "Спутник V", и сейчас наши компетентные органы, которые занимаются этими вопросами, рассматривают потенциальных кандидатов», - пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Предпочтение российской вакцине могут отдать на Филиппинах. Президент Родриго Дутерте заявил, что его правительство вело переговоры с западными компаниями, но вынуждено было отказаться от этой идеи.

«Им нужен аванс наличными, прежде чем они доставят вакцину. Если это так, то мы все умрем. Мы отдадим предпочтение Росси и Китаю при условии, что их вакцина будет не хуже, чем любая другая», - сказал Дутерте.

О том, что вакцина должна быть одинаково доступна как для граждан богатых стран, так и для бедных, заявил миллиардер Билл Гейтс. Однако у США, по мнению главного сторонника вакцинации и спонсора фармацевтических исследований, своя вакцина до конца года появится вряд ли.