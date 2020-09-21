Прокуратура Тюменской области проведет проверку после хлопка газа в жилом доме
Будет проверено соблюдение законодательства об эксплуатации газового оборудования и обеспечении безопасных условий проживания людей.
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Прокуратура Тюменской области проведет проверку по факту хлопка газа в жилом доме в Тюмени. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
«По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка по факту хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Тюмени», - говорится в сообщении.
В результате инцидента два человека пострадали. В жилой пятиэтажке частично повреждены две квартиры, разрушен балкон одной из них.
Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали 75 жильцов дома. Расследованием происшествия занимается Следственный комитет.