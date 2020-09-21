В стране и мире Прокуратура Тюменской области проведет проверку после хлопка газа в жилом доме Ян Брацкий Будет проверено соблюдение законодательства об эксплуатации газового оборудования и обеспечении безопасных условий проживания людей. © Фото: МЧС России Прокуратура Тюменской области проведет проверку по факту хлопка газа в жилом доме в Тюмени. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. «По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка по факту хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Тюмени», - говорится в сообщении. В результате инцидента два человека пострадали. В жилой пятиэтажке частично повреждены две квартиры, разрушен балкон одной из них. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали 75 жильцов дома. Расследованием происшествия занимается Следственный комитет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует