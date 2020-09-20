МИД РФ: США спекулируют по поводу «восстановления» санкций ООН против Ирана

В МИД РФ заявили, что США вводят в заблуждение мировое сообщество и спекулируют на теме якобы восстановления санкций ООН против Ирана.

«США продолжают вводить в заблуждение международное сообщество, спекулируя по поводу завершения в СБ ООН неких процедур по восстановлению действия санкционных резолюций СБ ООН по Ирану», - говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули, что даже сами американцы понимают, что их утверждения не соответствуют действительности, и кроме санкций в отношении несогласных у них нет других аргументов своей правоты.

«Факты таковы, что СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана», - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН в отношении Ирана «снова вступили в силу». Госсекретарь указал, что государства, которые откажутся соблюдать возобновленные санкции, встретятся с ответом от Штатов.