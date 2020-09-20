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Назван напиток, способный «продлить» жизнь при некоторых видах рака

Кирилл Васин
08:55 20.09.2020
Специалисты отметили, что дело не в кофеине, потому что результат не менялся, даже если пациенты пили кофе без него.
Назван напиток, способный «продлить» жизнь при некоторых видах рака
© Фото: Toni Cuenca, Pexels

Американские ученые выяснили, что кофе может продлить жизнь пациентам с некоторыми формами рака.

Речь идет о раке толстой и прямой кишки. Исследователи проанализировали истории болезни 1 171 пациента с подобными диагнозами и заметили интересную закономерность: те, кто пил несколько чашек кофе в день жили дольше тех, кто не употреблял данный напиток вовсе.

Специалисты отметили, что дело не в кофеине, потому что результат не менялся, даже если пациенты пили кофе без него. Ученые предположили, что напиток мог благоприятно повлиять из-за содержащихся в нем антиоксидантов. Но они пока воздержались от советов по применению кофе для этих целей. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Oncology.

Ранее врач-онколог и проктолог Елена Смирнова назвала основные симптомы рака прямой кишки. Она отметила, что болезнь не развивается быстро: чтобы опухоль выросла, могут пройти годы. В качестве основных симптомов рака прямой кишки специалист назвала задержку стула, диарею, частые ложные позывы к дефекации, наличие крови или слизи в кале, повторяющиеся приступы боли в животе, вздутие.

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