Более 60 тысяч человек записались на испытания вакцины от COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на испытания вакцины от коронавируса в столице записались более 60 тысяч добровольцев.

«Более 60 тысяч человек заявились как добровольцы, несколько тысяч человек прошли соответствующие медицинские анализы», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее научный журнал The Lancet опубликовал две статьи о российской вакцине от COVID-19 «Спутник V», разработанной НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ. Первый материал содержит вопросы иностранных ученых, адресованные российским вирусологам, а второй - ответы на эти вопросы.