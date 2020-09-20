Более 60 тысяч человек записались на испытания вакцины от COVID-19 в Москве
По словам столичного градоначальника, соответствующие анализы сдали несколько тысяч человек.
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на испытания вакцины от коронавируса в столице записались более 60 тысяч добровольцев.
«Более 60 тысяч человек заявились как добровольцы, несколько тысяч человек прошли соответствующие медицинские анализы», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее научный журнал The Lancet опубликовал две статьи о российской вакцине от COVID-19 «Спутник V», разработанной НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ. Первый материал содержит вопросы иностранных ученых, адресованные российским вирусологам, а второй - ответы на эти вопросы.