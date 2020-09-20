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Подъем Амура у Хабаровска замедлился

Кирилл Васин
08:25 20.09.2020
На 20 сентября уровень Амура у Хабаровска составил 628 см.
Подъем Амура у Хабаровска замедлился
© Фото: МЧС РФ

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Хабаровскому краю, уровень воды в реке Амур у Хабаровска замедлил рост.

На 20 сентября уровень Амура у Хабаровска составил 628 см. У столицы края сейчас проходит волна паводка, пришедшая со стороны Еврейской автономной области. В настоящее время в результате прошедших обильных дождей, высокого уровня грунтовых вод и разлива рек на территории края под влиянием водной стихии находятся 33 населенных пункта в 6 муниципальных образованиях. Всего в зоне подтопления остаются 30 жилых домов, 2 282 земельных, приусадебных и дачных участка, а также 41 участок дорог.

По данным МЧС, в городском округе Хабаровска обстановка остается напряженной. В городе в зоне подтопления находятся 1 жилой дом и 74 приусадебных участка, 2 участка внутренних дорог.

© МЧС РФ

В ГУ МЧС РФ по краю напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности. В частности, при угрозе подтопления необходимо подготовить необходимые вещи и документы к эвакуации, не забывая про теплую одежду, запас продуктов и воды на двое суток, зарядные устройства для гаджетов, лекарства и фонарик. Также следует уплотнить двери и окна на первом, подвальном и цокольном этажах, избавить от мусора водосборные канавы рядом с домом, закрыть отверстия для вентиляции в подвале, очистив их от имущества, если оно имеется, поднять вещи и мебель на чердак или второй этаж, обеспечить безопасность животных, заготовить материалы для обеспечения подходов к дому.

© МЧС РФ

Ранее в Хабаровском крае уровень воды в реке Амур превысил критическую отметку на 23 сантиметра, из-за чего увеличилось число населенных пунктов в зоне подтопления. Сотрудники экстренных служб патрулируют районы города, а также оказывают необходимую помощь. В то же время, волонтеры делают насыпные и наливные дамбы, устанавливают защитные ограждения, чтобы уберечь прибрежные участки.

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