Ученые выяснили, почему люди забывают сны

Ученые из Университета Монаша (Австралия) выяснили, почему люди забывают сны.

По данным исследователей, когда человек засыпает, последним в «сонный режим» переходит гиппокамп – область мозга, ответственная за перемещение памяти из кратковременной в долговременную. Он же и просыпается после других.

Из-за этого сон, когда человек пробуждается, не успевает перейти из кратковременной памяти в долговременную. Но это можно исправить. Чтобы запомнить сон, исследователи предлагают пить перед отправкой в постель много воды, чтобы просыпаться ночью и ходить в туалет, все время запуская свой гиппокамп. Это, однако, непременно скажется на качестве сна. Более щадящий метод – настроить себя на то, что вы хотите запомнить важный сон. В некоторых случаях данный способ действительно может сработать, утверждают специалисты.