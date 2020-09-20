Вирусолог рассказал о своеобразном распространении COVID-19 в РФ

В России коронавирус распространяется своеобразно. Такое мнение высказал вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

По его словам, в некоторых регионах страны, поначалу менее пострадавших от пандемии, распространение COVID-19 началось позже. При этом, специалист считает, что вторая волна вируса в Россию может не прийти, а сейчас все еще отмечается первая.

«Подошли вакцины, появились способы борьбы, мы научились лечить зараженных. За полгода пандемии мы очень многое сделали, так что через год начнем забывать о коронавирусе», - приводит URA.RU слова специалиста.

Ранее в Минздраве РФ объяснили, когда можно говорить о второй волне COVID-19. По словам главного внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова, о второй волне вируса нужно говорить только в том случае, когда уже полностью пройдена первая.