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Американское СМИ оценило угрозу для США от российских «Авангардов»

Кирилл Васин
07:21 20.09.2020
В СМИ отметили, что «Авангард» силен не только сам по себе, но и как часть большого ракетного арсенала России.
Американское СМИ оценило угрозу для США от российских «Авангардов»
© Фото: Минобороны РФ

Американское издание The National Interest оценило угрозу для США от российских боевых блоков «Авангард».

В СМИ отметили, что «Авангард» силен не только сам по себе, но и как часть большого ракетного арсенала России. Автор публикации считает, что комплекс может нести угрозу для США, но у Штатов «есть и свои гиперзвуковые ракеты».

Вчера, 19 сентября, президент РФ Владимир Путин назвал российскую ракетную систему «Авангард» новым стратегическим оружием. Об этом он заявил, поздравляя всех сотрудников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России с Днем оружейника. По его словам, впервые в новейшей истории наступил момент, когда наша страна обладает самыми современными видами оружия, одной из важных составляющих которых является ракетная система.

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