Огромный аллигатор заплыл во двор частного дома в США: видео

Жительница штата Алабама (США) Тина Беннет выложила в Сеть видео, на котором во двор дома ее соседей заплыл огромный аллигатор.

На кадрах видно, как рептилия лежит в воде во дворе частного дома. Аллигатор без движения наблюдает за ситуацией.

На своей странице в Facebook женщина предположила, что рептилия могла приплыть во двор в воде, оставшейся после удара урагана «Салли». Она отметила, что аллигатор не единственный гость последних дней – соседние дома, по ее словам, атаковали змеи.

«Салли» обрушился на побережье Штатов ночью среды, 16 сентября. Он вызвал наводнение во Флориде и Алабаме, оставил без электроэнергии сотни тысяч американцев. Позже ураган ослабел и превратился в тропический шторм.