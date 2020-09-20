Трамп задумался о получении Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему прекратились «массовые убийства» между Косово и Сербией, за что он, по мнению самого Трампа, должен получить Нобелевскую премию.

«Мы останавливаем массовые убийства между Косово и Сербией. Они теперь перестанут убивать. Я уверен, это Нобелевская премия за мир», - передает РИА Новости слова Трампа.

Такое заявление американский лидер сделал, выступая перед сторонниками в Северной Каролине. Трамп также возмутился, что СМИ страны обходят вниманием факт выдвижения его на Нобелевскую премию.

Ранее Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира за «усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире». Кандидатуру предложил депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде.