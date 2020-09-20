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На Украине рассказали о потере миллионов граждан

Кирилл Васин
06:17 20.09.2020
Бывший премьер добавил, что много людей переехали в Россию, страны Западной Европы, США.
На Украине рассказали о потере миллионов граждан
© Фото: pixabay.com

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что за время независимости страна лишилась миллионов граждан.

По его словам, в 1991 году в стране проживали 52 миллиона человек, а на данный момент, по статистике украинских властей – 37 миллионов.

«Считают, конечно, с Донбассом, с Крымом. Если без них, остается 32 миллиона. Куда делись еще 20 миллионов граждан за 30 лет независимости Украины? 300 тысяч человек в год – это физическая убыль Украины, каждый год мы теряем по Полтаве», - заявил Азаров в интервью «Комсомольской правде».

Он добавил, что много людей переехали в Россию, страны Западной Европы, США. Азаров заявил, что эмигранты из Украины живут даже в Корее и Австралии.

Ранее экс-депутат Верховной рады призвала русскоязычных украинцев «паковать манатки». Ирину Фарион возмутило, что русскоязычным украинцам не хватило 30 лет для «украинизации».

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