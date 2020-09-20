Кот пришел третьим к финишу в забеге на чемпионате в Турции

В Турции на беговую дорожку прямо посреди соревнований по легкой атлетики выскочил кот, решивший посоревноваться со спортсменами в скорости.

Забавный случай произошел во время забега на 100 метров на Балканском молодежном чемпионате. Об этом пишет The Guardian.

В соответствии с результатами по фотофинишу, животное пересекло финишную прямую третьим. Победу в забеге же, в свою очередь, одержал турецкий спортсмен Умут Уйсал.