Кот пришел третьим к финишу в забеге на чемпионате в Турции
Результаты животного определялись по фотофинишу.
© Фото: pixabay.com
В Турции на беговую дорожку прямо посреди соревнований по легкой атлетики выскочил кот, решивший посоревноваться со спортсменами в скорости.
Забавный случай произошел во время забега на 100 метров на Балканском молодежном чемпионате. Об этом пишет The Guardian.
В соответствии с результатами по фотофинишу, животное пересекло финишную прямую третьим. Победу в забеге же, в свою очередь, одержал турецкий спортсмен Умут Уйсал.