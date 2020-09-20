TikTok подтверждает сотрудничество с Oracle в сфере безопасности данных
TikTok ответил на одобрение сделки с Oracle от властей Соединенных Штатов.
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Владельцы социальной сети TikTok обозначили свое позитивное отношение к решению американских властей поддержать сделку с американскими компаниями.
Сервис подтвердил, что собирается сотрудничать с корпорацией Oracle и Walmart.
Сеть TikTok указала в своем аккаунте в Twitter, что рады разрешению озабоченности правительства Соединенных Штатов относительно безопасности будущего взаимодействия.
Согласно сообщению, Oracle выступит техническим партнером приложения и возьмет на себя контроль за безопасностью пользователей.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп выразил одобрение относительно кооперации TikTok и Oracle.