В стране и мире TikTok подтверждает сотрудничество с Oracle в сфере безопасности данных Анна Берестовая TikTok ответил на одобрение сделки с Oracle от властей Соединенных Штатов. © Фото: pixabay.com Владельцы социальной сети TikTok обозначили свое позитивное отношение к решению американских властей поддержать сделку с американскими компаниями. Сервис подтвердил, что собирается сотрудничать с корпорацией Oracle и Walmart. Сеть TikTok указала в своем аккаунте в Twitter, что рады разрешению озабоченности правительства Соединенных Штатов относительно безопасности будущего взаимодействия. Согласно сообщению, Oracle выступит техническим партнером приложения и возьмет на себя контроль за безопасностью пользователей. Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп выразил одобрение относительно кооперации TikTok и Oracle. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует