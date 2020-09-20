Двое убиты и 14 человек ранены в результате стрельбы в северной части штата Нью-Йорк

В Соединенных Штатах в нью-йоркском городе Рочестер в ночь на субботу произошла массовая стрельба на территории у дома, в котором проводила вечеринку компания молодых людей. В результате инцидента двое человек, девушка и юноша, погибли и еще 14 были ранены. Об этом сообщает The guardian.

Две жертвы из общего числа пострадавших оказались застрелены случайно. Такое предположение выдвинул капитан полиции Фрэнк Амбрино на пресс-конференции.

По мнению правоохранителей, 19-летние Джарвис Александр и Джакуяла Янг, вероятнее всего, не были целью преступников, случайно попав под пули в месте, где находились с друзьями на вечеринке.

Граждане от 17 до 23 лет, получившие ранения, были размещены в медицинских учреждениях. Жизни молодых людей ничего не угрожает.

В настоящий момент личность стрелявших остается неизвестной, как и их мотивы.