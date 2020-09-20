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Консервы, крупы, чай: жители района Алеппо получили российскую гумпомощь

Алексей Алексеев
04:31 20.09.2020
Представители российского ЦПВС привезли тонны гуманитарной помощи в поселение Шейх Дан провинции Алеппо.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Как только открывается борт, несколько мужчин устремляются на помощь нашим военным. Остальные жители становятся в очередь. Женщины и мужчины отдельно. Здесь так принято. В продуктовых набора консервы, крупы, чай и сахар.

Женщин пропускают вперед. Среди них немало многодетных матерей, чьи  мужья погибли на войне. Им сейчас тяжелее всего.

«У меня шесть детей. И каждый вечер я думаю, чем я буду кормить их завтра. И так каждый день. Не скажу, что мы голодаем, но нам сейчас очень сложно с продуктами. А теперь дня на три моя семья обеспечена. Поэтому спасибо России!», - благодарит местная жительница Амнэ Эль Лоусман.

Не остались без подарков и местные школьники. Офицеры ЦПВС вручили им новенькие рюкзаки.

«Мы выдаем около 100 школьных рюкзаков для нуждающихся детей, семьи которых не могут себе позволить их купить. В дальнейшем планируется проводить подобные акции в населенных пунктах, нуждающихся в помощи с Российской стороны»,  - говорит представитель ЦПВС Алексей  Культин.

Не хватает не только портфелей, учебников и канцелярских принадлежностей. Во многих освобожденных от боевиков районах детям попросту негде учиться. Школы разрушены. Какие-то еще можно отремонтировать, но многие придется отстраивать заново.

«В этой части  провинции еще  12 подобных школ, которые не подлежат восстановлению. Их придется  сносить,  и на их месте уже к следующему учебному году построят новые и современные здания», - рассказывает представитель департамента образования Сирии Хасан Джас Эмиль Бакар.

Шейх Дан освободили от террористов несколько лет назад, но разруху, которую оставили после себя бандиты, до сих пор восстанавливают.

«В 2014 году Боевики окружили нашу деревню и обстреливали ее со всех сторон. Многие дома разрушили. Им все-таки удалось ее захватить. Они хозяйничали здесь три года, пока не пришла правительственная армия. Но до сих пор мы не можем оправиться от войны. Все еще нет света и не все жилье восстановлено», - говорит глава администрации района  Раш Хадж  Хусен.

И это большая проблема. Ведь большинство жителей были беженцами и, вернувшись в свои дома относительно недавно, обнаружили их буквально, без крыши, дверей и окон.

Благо сейчас в Сирии нет дождей, а температура даже ночью не опускается ниже 25 градусов. Но скоро и здесь наступит похолодание. Однако местные власти обещают до зимы восстановить часть домов.

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