При условии избрания Джо Байдена следующим президентом Соединенных Штатов государство начнет активную политику по навязыванию своих идеалов по всему миру, начиная с России. Такой прогноз озвучил сенатор РФ Алексей Пушков.

Он указал, что с поддержкой со стороны движения Black Lives Matter и неолиберально-троцкистской коалиции Байден способен посоревноваться с Дональдом Трампом за пост американского лидера.

Сенатор отметил, что силы, выступающие на стороне демократической партии, заранее празднуют победу в уверенности, что соперникам не удастся ее украсть.

Пушков обозначил в Сети, что «адская коалиция» в случае победы будет крайне вдохновлена своим успехом и поспешит распространять свои идеалы по миру.