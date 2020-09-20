Пушков оценил шансы на победу Байдена в выборах
В настоящее время кандидата от демократов поддерживают сторонние силы и коалиции.
© Фото: Григорий Василенко, РИА Новости
При условии избрания Джо Байдена следующим президентом Соединенных Штатов государство начнет активную политику по навязыванию своих идеалов по всему миру, начиная с России. Такой прогноз озвучил сенатор РФ Алексей Пушков.
Он указал, что с поддержкой со стороны движения Black Lives Matter и неолиберально-троцкистской коалиции Байден способен посоревноваться с Дональдом Трампом за пост американского лидера.
Сенатор отметил, что силы, выступающие на стороне демократической партии, заранее празднуют победу в уверенности, что соперникам не удастся ее украсть.
Пушков обозначил в Сети, что «адская коалиция» в случае победы будет крайне вдохновлена своим успехом и поспешит распространять свои идеалы по миру.