Помпео объявил о возобновлении санкций ООН против Ирана

Санкции Организации объединенных наций, направленные против Ирана, снова вступили в силу, несмотря на неодобрение подобного решения в ООН. Такое заявление сделал государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

«США приветствуют возвращение практически всех ранее отмененных санкций ООН против Исламской Республики Иран, главного мирового спонсора терроризма и антисемитизма», - обозначил он.

Госсекретарь указал, что государства, которые откажутся соблюдать возобновленные санкции, встретятся с ответом от США в одностороннем порядке. Для организации последствий для отказавшейся страны американская сторона готова прибегнуть к своим «внутренним полномочиям».

Помпео анонсировал последующие в ближайшее время дополнительные меры от США, включающие, в частности, меры по «привлечению нарушителей к ответственности».

Секретарь указал, что санкции, которые якобы «станут шагом к международному миру и безопасности», будут действительны до момента, пока Иран не выполнит все необходимое для полного соглашения сторон требования.

В ООН же, в свою очередь, подавляющее большинство членов не восприняло объявление США, отметив, что действия государства не имеют никакой юридической силы.