В стране и мире Коронавирус Переболевшие COVID-19 женщины могут передавать детям антитела с грудным молоком Анна Берестовая В зависимости от формы инфекции концентрация антител будет отличаться. © Фото: pixabay.com Матери, перенесшие коронавирусную инфекцию, могу передавать младенцам антитела в процессе грудного вскармливания, которые, однако, быстро разрушаются при прекращении кормления грудью. Об этом рассказал замдиректора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «Грудное молоко защищает от большинства инфекций, но многое определяет концентрация антител в нем», - сообщил врач ТАСС. Специалист обозначил, что у всех женщин будет наблюдаться различная концентрация антител к COVID-19, определяющаяся характером заболевания, которым они переболели. Бессимптомные больные, возможно, не имеют достаточно антител для выработки иммунной защиты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует